ВОЙНА В Украине Водителей оштрафуют за "популярное" нарушение ПДД: могут забрать права

2023-03-19 09:55

 

В Украине за нарушение ПДД предусмотрены серьезные штрафы и наказания. Так, в Законе Украины о дорожном движении предусмотрено наказание за распространенную ошибку водителей.

В 122 статье закона прописано, что грозит за пересечение двойной сплошной линии.

При нарушении правил разметки на дороге водителей могут наказать штрафом в размере 340 гривен. Если же это привело к аварийной ситуации, то размер санкции увеличивается до 1445 гривен. Также водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

В то же время, даже при таком нарушении штрафа можно избежать. Например, это происходит в случаях если:

 
 
 
  • разметку не видно, потому что она засыпана снегом, песком или грязью;
  • нарушение совершено во избежание аварийной ситуации, чтобы сохранить жизнь людей;
  • нет альтернативных путей, чтобы объехать;
  • при выполнении экстренных заданий (экстренные службы, в том числе медики или правоохранители).
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Британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Запорожье 2023-03-19 14:25
От 2200 гривен до 38 тысяч гривен: какую денежную помощь могут получить украинцы 2023-03-19 13:28