ВОЙНА В Украине Водителей оштрафуют за "популярное" нарушение ПДД: могут забрать права

2023-03-19 09:55

В Украине за нарушение ПДД предусмотрены серьезные штрафы и наказания. Так, в Законе Украины о дорожном движении предусмотрено наказание за распространенную ошибку водителей.

В 122 статье закона прописано, что грозит за пересечение двойной сплошной линии.

При нарушении правил разметки на дороге водителей могут наказать штрафом в размере 340 гривен. Если же это привело к аварийной ситуации, то размер санкции увеличивается до 1445 гривен. Также водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

В то же время, даже при таком нарушении штрафа можно избежать. Например, это происходит в случаях если: