ВОЙНА В Украине В США считают, что боеприпасы из Китая использовались в войне против Украины - СМИ

2023-03-19 17:16

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на полях сражений в Украине, и подозревают, что их выпустили российские войска, об этом сообщили в пятницу источники в правительстве, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

По словам источников в администрации США, остается неясным, были ли боеприпасы поставлены Китаем. Также источники добавили, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что поставки осуществлял Пекин.

На фоне множества разногласий между Соединенными Штатами и Китаем официальные лица недавно заявили, что Вашингтон располагает разведывательными данными, указывающими на то, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

"Это то, за чем мы пристально следим и продолжаем внимательно следить", - сказал представитель Госдепартамента США.

По словам источников, Соединенные Штаты Америки уведомили некоторых своих партнеров о подтверждении этих действий, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин планирует вскоре отправиться в РФ с трехдневным государственным визитом.

В ходе переговоров с Цзиньпином президент США Джо Байден предупредил его о серьезных последствиях, если Китай окажет военную поддержку РФ в ее войне в Украине.

Дополнение

Источники сообщили, что методом анализа состава боеприпасов и других факторов, США определили, что они были сделаны в Китае. Однако не раскрывается, какие именно боеприпасы были найдены.