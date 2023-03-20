ВОЙНА В Украине Артиллерия ВСУ разгромила большое скопление военной техники врага

2023-03-20 13:32

Украинские силы обороны уничтожили на юге ЗРК Стрела-10, танк и передвижной пункт разведки роССийской армии. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается боевая работа по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага.

По ее результатам имеем подтверждение об уничтожении зенитно ракетного комплекса Стрела-10, передвижного пункта разведки и управления, танка Т - 62, а также уменьшена артиллерийская мощность врага на 2 артустановки", - говорится в сообщении.