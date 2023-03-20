ВОЙНА В Украине В ЕС достигли соглашения о поставках Украине боеприпасов - СМИ

2023-03-20 19:23

 

Министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли соглашения по плану поставок боеприпасов для Украины. Об этом сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

Цитата

“Белый дым: соглашение между министрами иностранных дел ЕС по плану боеприпасов для Украины”, – написал журналист в своем Twitter.

Дополнение

19 марта Financial Times сообщало, что из-за дефицита взрывчатых веществ Европа видит риски в задержке производства боеприпасов для Украины.

Подчеркивается, что вторжение россии в Украину сильно “подсветило” проблемы блока именно в оборонно-промышленной сфере. Как оказалось, ЕС не имеет столько ресурсов для быстрого производства боеприпасов в большом количестве для Украины из-за дефицита сырья.

В то же время по данным The Telegraph, Франция тормозит выделение Европейским Союзом 2 млрд евро для пополнения запасов артиллерийских снарядов для Украины, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри блока.

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