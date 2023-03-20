ВОЙНА В Украине Подоляк объяснил, что означает ордер на арест путина

2023-03-20 21:15

 

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что означает ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Так, по словам Подоляка, решение суда Гааги выдать ордер на арест Путина означает, что со страны-агрессора не будут сняты санкции, пока ее представляет преступник.

" Юридическая фиксация "действующего президента России" как безусловного международного преступника, прямо означает: 1. Никаких переговоров с нынешней ru-элитой. 2. Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе. 3. Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию…", - уточнил советник главы ОП.

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