ВОЙНА В Украине Си Цзиньпин не даст путину необходимую для войны против Украины поддержку - ISW

2023-03-21 16:03



В то же время страны могут подписать двусторонние торгово-экономические соглашения.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава КНР Си Цзиньпин предложил более сдержанное видение двусторонних отношений, чем ожидал российский лидер.

"Си и Путин во время встречи 20 марта рекламировали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили различные толкования масштаба будущих отношений", - поясняют аналитики из Института изучения войны.

В частности, Путин в своей статье утверждал, что РФ и Китай "строят партнерство для формирования многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ". Однако Си отметил, что хотя Россия и КНР в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против Запада.

Кроме того, китайский лидер пытается представить КНР как стороннего посредника в войне России против Украины, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса". Путин поддерживает такую роль Китая. По мнению аналитиков, президент РФ надеется на агрессивную риторическую линию Си против Запада.

"Отказ Си Цзиньпина присоединить Китай к России в геополитическом конфликте, который Путин предусматривает с Западом, является заметным отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с Россией перед началом вторжения в Украину", - отметили в ISW.

Как говорится в отчете экспертов, риторика Си свидетельствует о том, что он "не склонен полностью оказывать Путину экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине".

В Институте изучения войны убеждены, что Путин и Си предложили схожие видения усиления экономического партнерства между странами, а потому могут подписать двусторонние торгово-экономические соглашения. По словам аналитиков, некоторые из этих документов будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

"Си также предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы поставок Китаем России военной техники", - подытожили аналитики.

Визит Си Цзиньпина в Россию

20 марта УНИАН сообщал, что Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным.

Сегодня утром стало известно, что лидеры обсудили войну в Украине. При этом Пекин отметил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности". Также лидер Китая напомнил о своем варианте "мирного плана".

Как известно, мирный план от КНР состоит из 12 пунктов, однако не предусматривает "вывода российских войск".

Президент Украины Зеленский назвал документ просто высказыванием мнений Китаем. Однако считает хорошим знаком, что Китай начал говорить о войне в Украине.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Китай заинтересован в продолжении полномасштабной войны в Украине.