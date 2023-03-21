ВОЙНА В Украине "Напряженность высока": Байден хочет еще раз поговорить с Си Цзиньпином

2023-03-21 17:46



Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заинтересован в проведении повторного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN. По его словам, сейчас такой разговор не запланирован, однако официальные лица США хотят быть уверенными, что он произойдет "в надлежащее время". "Важно, чтобы мы держали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряженность настолько высока", - добавил Кирби.

Также Штаты хотят перенести визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин, которые был отложен из-за сбития китайского воздушного шара-шпиона в небе над США. Кроме того, сейчас Вашингтон ведет активные переговоры о визите министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо в Китай.

Отношения США и Китая

Как известно, в последнее время произошло ухудшение отношений между Пекином и Вашингтон.

Зимой в небе над Штатами сбили китайский воздушный шар. В Пекине тогда заявили, что это был метеорологический зонд, сбившийся с курса.

Кроме того, в последнее время Вашингтон неоднократно предупрежал Пекин о том, что оказание военной помощи России в войне станет пересечением "красных линий". В начале марта китайский лидер публично обвинил США в организации "кампании по подавлению Китая".

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию на встречу с Путиным. В администрации Байдена его призывали провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Украины.