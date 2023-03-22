Мир РуССкие наемники-вагнеровцы напали на китайский золотой рудник - много жертв

2023-03-22 11:21

Вооруженные российские наемники - вагнеровцы напали на золотой рудник Чимболо в Центральноафриканской Республике (ЦАР), принадлежащий Китаю. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Убиты 9 китайских граждан, еще 2 получили ранения. Коалиция повстанцев, которую изначально обвинили в нападении, сразу же заявила о причастности к инциденту российских наемников из ЧВК "Вагнер". Доказательств они не предоставили, подчеркнули журналисты.

Нападение на рудник произошло через несколько дней после того, как боевики похитили 3 граждан Китая на западе страны недалеко от границы с Камеруном. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера даже ездил в Китай, чтобы успокоить инвесторов, отметило агентство.

По данным АР, золотой рудник штурмовали около 5:00 утра. Боевики обезвредили охрану, открыв огонь, сказал Абель Матипата, мэр близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 километрах от рудника.

Тела жертв доставили в столицу Банги. Местные власти заявили, что ищут нападавших и отказались от детальных комментариев. Жители говорили о подрыве доверия к силам безопасности из-за нападения.

"Правительству трудно доказать способность защищать жителей ЦАР, приезжих и живущих в стране иностранцев", — сказал житель Бамбари по имени Анж Морель Гбатанге.