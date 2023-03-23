ВОЙНА В Украине Словакия передает Украине истребители Миг-29

2023-03-23 10:27

Словакия взамен передаваемых Украине истребителей Миг-29 получит из США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper со значительной скидкой. Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь в Facebook.

В рамках сделки Словакия заплатит 340 млн долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более одного млрд долларов. Остальная часть будет покрыта в рамках программы США по иностранному военному финансированию.

Все вертолеты будут новыми, а к ним будут предоставлены противотанковые управляемые ракеты Hellfire и запасные части. Помимо этого, американцы проведут обучение пилотов и наземного персонала.

Напомним, ранее Словакия одобрила передачу 13 истребителей МиГ-29, а также зенитно-ракетных комплексов Куб для нужд Украины.

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Какие убытки понесла украинская энергосистема от ракетных ударов врага 2023-03-23 11:34
Словакия передает Украине истребители Миг-29 2023-03-23 10:27