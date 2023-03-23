Мир Як вибрати міжкімнатні двері?

2023-03-23 09:55

Все більше власників квартир приділяють увагу декоративному оздобленню свого приміщення. І двері тут грають не останню роль. Гарні на вигляд, відповідного кольору та фактури, вони зможуть надати кімнаті важливих штрихів. А в поєднанні з високою якістю цілком задовольнять й експлуатаційні потреби, як-от зручність у використанні, тепло- та звукоізоляція.

На що звернути увагу при виборі?

Звісно, перше, на що ми звертаємо увагу перед купівлею — зовнішній вигляд. При виборі міжкімнатних дверей — це важливий критерій. Адже наразі випускається велике різноманіття варіантів, серед яких легко загубитись. Проте двері міжкімнатні Київ вимагає вибирати й за іншими параметрами, серед яких:

  • механізм відкривання — класичний чи розсувний;
  • заповнення полотна — суцільний пластик або комбінація пластику зі склом;
  • розміри — повинні чітко відповідати габаритам дверної пройми з урахуванням особливостей монтажу;
  • жорсткість профілю — двері зачиняються та відчиняються безліч разів, тому важливо, щоб вони мали певну міцність та жорсткість;
  • якість фурнітури — важлива для забезпечення комфорту в експлуатації, подовжує термін використання.

Якісні металопластикові міжкімнатні двері можна придбати в компанії Viknar’off. Великий досвід та широкий асортимент дозволяють вибрати найкращий варіант для вашого дому.

Переваги металопластикових дверей

На відміну від класичних виробів з дерев’яних масивів, конструкції з ПВХ мають чимало переваг, зокрема:

  • теплоізоляційна функція забезпечує максимальний затишок в кімнаті, а господарі зможуть зекономити на опаленні;
  • звукоізоляція дозволяє слухати улюблену музику гучніше та не боятися, що вашу приватну розмову почують в коридорі;
  • простий догляд, завдяки якому достатньо вимити двері, щоб надати їм неперевершеного вигляду;
  • відсутність деформації з часом;
  • зносостійкість;
  • протипожежна витримка.

А ще неабияка гнучкість пластику дозволяє створювати дуже цікаві дизайни. Тому, якщо вам хочеться, щоб двері виглядали дещо по-особливому, вибирайте пластик. Ви точно залишитесь задоволені вибором. До того ж придбати металопластикові конструкції можна по привабливій ціні.

 

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