Мир Як вибрати міжкімнатні двері?

2023-03-23 09:55

Все більше власників квартир приділяють увагу декоративному оздобленню свого приміщення. І двері тут грають не останню роль. Гарні на вигляд, відповідного кольору та фактури, вони зможуть надати кімнаті важливих штрихів. А в поєднанні з високою якістю цілком задовольнять й експлуатаційні потреби, як-от зручність у використанні, тепло- та звукоізоляція.

На що звернути увагу при виборі?

Звісно, перше, на що ми звертаємо увагу перед купівлею — зовнішній вигляд. При виборі міжкімнатних дверей — це важливий критерій. Адже наразі випускається велике різноманіття варіантів, серед яких легко загубитись. Проте двері міжкімнатні Київ вимагає вибирати й за іншими параметрами, серед яких:

механізм відкривання — класичний чи розсувний;

заповнення полотна — суцільний пластик або комбінація пластику зі склом;

розміри — повинні чітко відповідати габаритам дверної пройми з урахуванням особливостей монтажу;

жорсткість профілю — двері зачиняються та відчиняються безліч разів, тому важливо, щоб вони мали певну міцність та жорсткість;

якість фурнітури — важлива для забезпечення комфорту в експлуатації, подовжує термін використання.

Якісні металопластикові міжкімнатні двері можна придбати в компанії Viknar’off. Великий досвід та широкий асортимент дозволяють вибрати найкращий варіант для вашого дому.

Переваги металопластикових дверей

На відміну від класичних виробів з дерев’яних масивів, конструкції з ПВХ мають чимало переваг, зокрема:

теплоізоляційна функція забезпечує максимальний затишок в кімнаті, а господарі зможуть зекономити на опаленні;

звукоізоляція дозволяє слухати улюблену музику гучніше та не боятися, що вашу приватну розмову почують в коридорі;

простий догляд, завдяки якому достатньо вимити двері, щоб надати їм неперевершеного вигляду;

відсутність деформації з часом;

зносостійкість;

протипожежна витримка.

А ще неабияка гнучкість пластику дозволяє створювати дуже цікаві дизайни. Тому, якщо вам хочеться, щоб двері виглядали дещо по-особливому, вибирайте пластик. Ви точно залишитесь задоволені вибором. До того ж придбати металопластикові конструкції можна по привабливій ціні.