ВОЙНА В Украине путин - военный преступник, которого нужно привлечь к ответственности, - Десантис

2023-03-23 16:55

Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что Россия ошиблась, когда начала полномасштабное вторжение в Украину. Ошибкой был и захват Крыма в 2014 году.

Такое заявление губернатор Флориды сделал в интервью на канале Fox Nation.

Десантис отметил, что его слова ранее о том, что война РФ против Украины является "территориальным спором", были неправильно охарактеризованы.

"По сравнению со своим заявлением на прошлой неделе, в котором он назвал продолжающуюся уже год войну "территориальным спором", Десантис перешел на более жесткий тон и заявил, что Россия была неправа, вторгаясь в Украину, и была неправа, вторгаясь и захватывая Крым в 2014 году и что она не победит в этой войне", - пишет издание.

Десантис также назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину.

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Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мнение о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана - это чушь", - сказал Десантис.

Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступила против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.