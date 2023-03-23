ВОЙНА В Украине В рф опасаются, что Украина начнет наступление на северо-востоке - британская разведка

2023-03-23 18:39

Командующие войсками рф опасаются, что Украина может начать наступательные действия на северо-востоке страны, их оперативные намерения остаются оборонительными. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет разведки Министерства обороны Великобритании.

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"Оперативно намерения россии на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными. Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести крупные наступательные операции", - говорится в сообщении.

Детали

Разведчики отмечают, что с начала марта на участке линии фронта Сватово-Кременная на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты частично восстановили контроль над непосредственными подступами к Кременной, которая в начале года находилась "под непосредственной угрозой", информирует МО Великобритании.

Сообщается, что местами россия достигла успехов на несколько километров.

"Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от оборонительных линий, которые они подготовили вдоль возвышенности, и интегрировать естественную преграду реки Оскол. Вероятно, они стремятся отбить Купянск - логистический узел", - предположили разведчики.

Напомним

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг не оставляет надежды взять Бахмут, они теряют значительные силы и выдыхаются, совсем скоро мы этой возможностью воспользуемся.