ВОЙНА В Украине Запад может поставить Украине истребители F-16 — Столтенберг

2023-03-23 21:12

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада могут начать поставки военной авиации в Украину. Он не исключил передачу американских истребителей F-16.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью The Guardian.

По словам генсека Альянса, страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию для деоккупации территории.

Но сейчас, как отметил Столтенберг, стоит цель, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.

При этом он не исключил передачу Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от подобных поставок президента США Джо Байдена. Как подчеркнул Столтенберг, что «никаких решений по F-16 пока не принято».

«Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей», – сказал он.

Напомним, американские сенаторы в вопросе передачи истребителей F-16 для Украины оказывают давление на Пентагон.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина ежедневно использует до 7 тысяч артиллерийских снарядов - Столтенберг

2023-03-23 19:26

Словакия передает Украине истребители Миг-29

2023-03-23 10:27

Помощь на 120 миллиардов: Столтенберг рассказал о поддержке членами НАТО Украины

2023-03-22 20:18

Индексация пенсий в марте: какие категории украинских пенсионеров будут получать больше

2023-03-21 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия меняет цели своих ударов в Украине – разведка

2023-03-23 22:07

Запад может поставить Украине истребители F-16 — Столтенберг

2023-03-23 21:12

Украина ежедневно использует до 7 тысяч артиллерийских снарядов - Столтенберг

2023-03-23 19:26

В рф опасаются, что Украина начнет наступление на северо-востоке - британская разведка

2023-03-23 18:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия меняет цели своих ударов в Украине – разведка 2023-03-23 22:07
Запад может поставить Украине истребители F-16 — Столтенберг 2023-03-23 21:12
Украина ежедневно использует до 7 тысяч артиллерийских снарядов - Столтенберг 2023-03-23 19:26
В рф опасаются, что Украина начнет наступление на северо-востоке - британская разведка 2023-03-23 18:39