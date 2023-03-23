ВОЙНА В Украине Запад может поставить Украине истребители F-16 — Столтенберг

2023-03-23 21:12

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада могут начать поставки военной авиации в Украину. Он не исключил передачу американских истребителей F-16.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью The Guardian.

По словам генсека Альянса, страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию для деоккупации территории.

Но сейчас, как отметил Столтенберг, стоит цель, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.

При этом он не исключил передачу Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от подобных поставок президента США Джо Байдена. Как подчеркнул Столтенберг, что «никаких решений по F-16 пока не принято».

«Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей», – сказал он.

Напомним, американские сенаторы в вопросе передачи истребителей F-16 для Украины оказывают давление на Пентагон.