Запад может поставить Украине истребители F-16 — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада могут начать поставки военной авиации в Украину. Он не исключил передачу американских истребителей F-16.
Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью The Guardian.
По словам генсека Альянса, страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию для деоккупации территории.
Но сейчас, как отметил Столтенберг, стоит цель, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.
При этом он не исключил передачу Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от подобных поставок президента США Джо Байдена. Как подчеркнул Столтенберг, что «никаких решений по F-16 пока не принято».
«Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей», – сказал он.
Напомним, американские сенаторы в вопросе передачи истребителей F-16 для Украины оказывают давление на Пентагон.