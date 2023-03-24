ВОЙНА В Украине Украина подала запрос Финляндии на передачу истребителей F/A-18 Hornet

2023-03-24 11:34

Украина подала запрос в Финляндию о возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

Указано, что этот запрос Украины – реакция на слова премьер-министра Финляндии, которая допустила возможность передачи Hornet для нужд Украины.

"Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране выбывающих истребителей Hornet", – говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о запросе на трехсторонние переговоры между Финляндией, Украиной и США по поводу этих самолетов. Возможная передача этих самолетов в будущем требует одобрения США, так как производит F/A-18 Hornet американская оборонная компания.

Из открытых источников известно, что сейчас у Финляндии 62 самолета F/A-18 Hornet. Срок их эксплуатации истекает в 2025 году, потому что на замену поступят истребители пятого поколения F-35.

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