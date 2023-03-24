Мир Культовый американский масклкар Chevrolet Camaro снимут с производства

2023-03-24 22:12

Культовый американский масклкар Chevrolet Camaro снимут с производства в январе 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте концерна General Motors.

Отмечается, что в последнее время упал спрос на шестое поколение Chevrolet Camaro, который выпускают с ноября 2015 года.

Если в 2016 году продали 72 705 авто, то в 2022 - только 24 652.

Также известно, что в конце года будет выпущена специальная лимитированная версия Chevrolet Camaro Collector’s Edition. У купе будет капот с воздухозаборником и заднее антикрыло.

Отметим, Chevrolet Camaro - одно из самых знаковых авто из США. Эту модель создали в 1966 году, чтобы бросить вызов Ford Mustang. Всего уже выпущено свыше 5,5 миллионов Camaro шести поколений.