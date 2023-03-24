ВОЙНА В Украине фото Нидерланды и Бельгия предоставят Украине минные тральщики класса Alkmaar

2023-03-24 09:31

Нидерланды месте с Бельгией в 2025 году предоставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Об этом сообщила министр обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды предоставят два минных класса тральщика Alkmaar, и мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать корабли. Это будет сделано с Бельгией и другими союзниками. Корабли будут готовы к использованию в 2025 году", - отметила она.

По словам Оллонгрен, также Нидерланды обеспечат мосты и переправы.

"Эти корабли - вклад в будущее Украины", - заявила министр обороны Нидерландов.

Напомним, в Нидерландах собрали более 183 млн евро пожертвований для Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Почта Нидерландов доставила открытку с опозданием на 42 года

2022-10-04 11:33

Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000

2022-06-29 18:00

Премьер-министр Нидерландов публично назвал Путина "полным параноиком"

2022-02-24 20:14

В Нидерландах обнаружили новый штамм ВИЧ - в пять раз более заразен

2022-02-07 09:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия выделяет пять миллионов евро на ремонт поврежденных в ходе войны украинских школ

2023-03-24 12:29

Украина подала запрос Финляндии на передачу истребителей F/A-18 Hornet

2023-03-24 11:34

«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского

2023-03-24 11:26

фото Нидерланды и Бельгия предоставят Украине минные тральщики класса Alkmaar

2023-03-24 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия выделяет пять миллионов евро на ремонт поврежденных в ходе войны украинских школ 2023-03-24 12:29
Украина подала запрос Финляндии на передачу истребителей F/A-18 Hornet 2023-03-24 11:34
«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского 2023-03-24 11:26
фото Нидерланды и Бельгия предоставят Украине минные тральщики класса Alkmaar 2023-03-24 09:31