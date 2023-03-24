ВОЙНА В Украине фото Нидерланды и Бельгия предоставят Украине минные тральщики класса Alkmaar

2023-03-24 09:31

Нидерланды месте с Бельгией в 2025 году предоставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Об этом сообщила министр обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды предоставят два минных класса тральщика Alkmaar, и мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать корабли. Это будет сделано с Бельгией и другими союзниками. Корабли будут готовы к использованию в 2025 году", - отметила она.

По словам Оллонгрен, также Нидерланды обеспечат мосты и переправы.

"Эти корабли - вклад в будущее Украины", - заявила министр обороны Нидерландов.

Напомним, в Нидерландах собрали более 183 млн евро пожертвований для Украины.