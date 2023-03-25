ВОЙНА В Украине Байден заявил, что представления о союзе Китая и роССии значительно преувеличены

2023-03-25 14:15



Президент США заявляет, что Китай еще не предоставлял России значительных вооружений.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что представление о союзе Китая и России значительно преувеличены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

Байден заявил, что именно такие страны как США и Канада расширяют альянсы.

"Скажите мне, как на самом деле вы видите обстоятельства, при которых Китай взял определенные значительные обязательства перед Россией? Какие обязательства они могут взять, экономически?", - сказал Байден.

При этом, президента США перебил журналист и сказал, что между Китаем и Россией выросли объемы торговли.

В свою очередь, Байден сказал: "Их торговля выросла по сравнению с чем?".

Президент США уверяет, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то Запад объединит еще больше стран.

"Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно. Но я думаю, что мы сильно преувеличили. Я слышу на протяжении последних трех месяцев о том, что Китай собирается предоставить серьезное оружие России... Они еще этого не сделали. Это не значит, что они не будут этого делать, но они еще этого не сделали. И если что - то произойдет, Запад объединится гораздо сильнее", - подчеркнул Байден.

В этой связи, он сказал, что имеет в виду страны четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (Quad) - США, Австралия, Индия, Япония. Отдельно он сказал о союзе США, Японии и Южной Кореи, а также трехстороннем оборонительном формате AUKUS: Австралия, Великобритания и США.

"Я хочу представить это в перспективе. Я не воспринимаю это легкомысленно - что Китай и Россия делают, и это может стать намного хуже. Но надо посмотреть на это в перспективе. Мы являемся объединенными коалициями: США и Канада", - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, 20-22 марта Си Цзиньпинь посещал Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

После встречи с лидером Китая Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану Пекина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китай не переходит "красных линий" в сотрудничестве с Россией - их "безграничная дружба" имеет границы.