ВОЙНА В Украине роССийское наступление на Бахмут захлебнулось, оперативный центр смещен на Авдеевку, - британская разведка

2023-03-25 11:34

 

Наступление врага на Бахмут практически остановилось из-за истощения российских сил.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

"Атака России на город Бахмут на Донбассе практически остановилась. Вероятно, это, прежде всего, результат крайнего истощения российских сил", – говорится в сообщении.

Британские аналитики отмечают, что Украина понесла тяжелые потери во время своей обороны.

Ситуацию также усилила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер", предоставляющих войска в этом секторе.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременно-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

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