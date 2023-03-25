ВОЙНА В Украине Защитники уничтожили вертолет Ми-24 и артиллерийское подразделение врага – сводка

2023-03-25 13:08

За минувшие сутки Силы обороны ударили по 21 району сосредоточения захватчиков, сбили российские дроны, вертолет и уничтожили артиллерийское подразделение врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов противника различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы".

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отбили на них 59 атак противника".

"В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС".

Детали: За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, осуществила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

Также противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье Сумской области, а также Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огирцево, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Терны и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливал населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинка, Антоновка, Белозерка, Кизомыс, Широкая Балка и Херсон.