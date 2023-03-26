ВОЙНА В Украине В США отреагировали на заявление путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

2023-03-26 15:12

 

В Пентагоне ответили на заявление президента рф владимира путина относительно планов размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы видели сообщение о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - об этом сообщили в заявлении пресс-службы Министерства обороны США.

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К этому пресс-служба Пентагона заявила, что Америка, как и прежде, привержена коллективной обороне альянса НАТО.

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роССийское наступление в Украине достигает кульминации — ISW 2023-03-26 13:36