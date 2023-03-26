ВОЙНА В Украине роССия начала получать регулярные поставки небольшого количества "Шахедов" - разведка Британии

2023-03-26 14:43

 

Разведка Великобритании в воскресном обзоре проанализировала ситуацию с применением Россией иранских беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сводку британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что с начала марта 2023 года, вероятно, Россия запустила по целям в Украине по меньшей мере 71 ударный беспилотный летательный аппарат серии "Шахед" иранской разработки.

Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в конце февраля 2023 года. Поэтому британские разведчики делают вывод, что Россия, вероятно, начала получать регулярные поставки небольшого количества БПЛА "Шахед".

В ведомстве напомнили, что Россия, очевидно, запускает "Шахеды" с двух направлений: из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

Это позволяет России гибко наносить удары по широкому сектору Украины и сокращает время полета к целям на севере Украины. Это также может быть дальнейшей попыткой России растянуть украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, 9 марта США ввели санкции против компаний из Китая, которые поставляли Ирану детали для "Шахедов".

Между тем, СМИ узнали, что Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для перевозки "Шахедов" в Россию.

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