ВОЙНА В Украине Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут

2023-03-27 19:16

 

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы".

Детали: По его словам, оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.

Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками Сырский оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи.

Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей по сдерживанию и нанесению поражения захватчикам.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА ВСУ отбили у врага часть территории под Бахмутом и взяли под контроль ключевую трассу

2023-03-27 08:26

роССийское наступление на Бахмут захлебнулось, оперативный центр смещен на Авдеевку, - британская разведка

2023-03-25 11:34

Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский

2023-03-23 16:05

Авдеевка может стать вторым Бахмутом в ближайшее время – Силы обороны

2023-03-20 17:47

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин не решается пойти ва-банк в войне против Украины, - ISW

2023-03-27 20:03

Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут

2023-03-27 19:16

Польша не будет передавать Украине все МиГ-29, - МИД

2023-03-27 18:34

В Украине предлагают запретить TikTok: что известно

2023-03-27 17:47
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин не решается пойти ва-банк в войне против Украины, - ISW 2023-03-27 20:03
Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут 2023-03-27 19:16
Польша не будет передавать Украине все МиГ-29, - МИД 2023-03-27 18:34
В Украине предлагают запретить TikTok: что известно 2023-03-27 17:47