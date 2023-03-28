Спорт Непобежденный боксёр-профессионал Джо Джойс бросил перчатку Тайсону Фьюри

2023-03-28 11:33

Непобежденный боксер Джо Джойс хочет встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Несмотря на то, что у британского супертяжеловеса есть следующий соперник - китаец Чжан Чжилей, Джойс уже думает о поединке с соотечественником. По его мнению, поединок будет легко организовать, ведь промоутер у боксеров один.

"Да, я готов вмешаться в эту ситуацию. Сначала у меня запланированное сражение с Чжаном – это масштабное сражение – поэтому я проведу его. Фьюри сказал, что хочет сразиться со мной, если не сразится с Усиком. Конечно, я сперва побью великого Чжилея.

Это сражение было бы очень легко организовать. У нас обоих промоутер Фрэнк Уоррен. Тайсон уже сказал, что хочет биться со мной, это отличный бой. Людям интересно будет посмотреть этот поединок", – цитирует Джойса Вoxingscene.

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