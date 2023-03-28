ВОЙНА В Украине роССияне почти дошли до центра Бахмута - ISW

2023-03-28 16:55



Какие-то наиболее боеспособные части частной компании могли перебросить и на Авдеевское направление.

Американский Институт изучения войны (ISW) констатирует продвижение россиян в Бахмуте - с юга к центру и на северо-западе города.

Аналитики ISW пишут, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был 27 марта в здании бахмутской 5-й школы - это меньше километра на юго-восток от горсовета Бахмута.

Кроме того, ISW сообщает, что россияне продвинулись на северо-западе города, в промзоне и вдоль улиц Зеленая и Александры Колпаковой - это в паре километров от самого центра Бахмута.

В штурме Бахмута наемникам из ЧВК "Вагнер" помогают регулярные части российской армии.

Отдельно Институт изучения войны высказывает предположение, что какие-то наиболее боеспособные части частной компании могли перебросить и на Авдеевское направление.

"Российское военное руководство в последние недели могло решить отправить определенные части "Вагнера" в район Авдеевки, чтобы поддержать измотанные и низкокачественные части "ДНР", пытающиеся взять этот населенный пункт,. Если такие бойцы "Вагнера" действительно воюют под Авдеевкой, это может объяснять ограниченные тактические успехи РФ в этом районе в последнюю неделю", - говорится в отчете ISW.

Война в Украине – ситуация на фронте

Согласно сводке Генштаба, Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются самыми сложными участками фронта, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

Бахмут россияне усиленно пытаются взять уже полгода, страна-агрессор перебросила новые силы в феврале – во время так называемого "большого наступления".

Тем не менее цена "победы" для РФ стоит жизней десятки тысяч своих солдат. Как констатировали западные чиновники, в феврале оккупантам удалось захватить всего лишь 0,04% украинской территории.

В последнее время ВС РФ усилились на Авдеевском направлении. Захват города позволил бы РФ возобновить наступление на Угледарском направлении.