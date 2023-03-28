ВОЙНА В Украине Враг сменил тактику: Гуменюк рассказала, на что сейчас путин сделал ставку в войне

2023-03-28 18:32

 

Новая тактика врага состоит в том, чтобы рассредоточить усилия и запутать украинскую ПВО.

В оперативном командовании "Юг" рассказали об изменении тактики врага. В настоящее время российское командование сделало ставку на авиацию.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Как она объяснила, новая тактика врага состоит в том, чтобы рассредоточить усилия и запутать украинскую ПВО.

"Однако мы видим, что этот замысел врага не осуществился исходя из тех результатов, которые мы имеем на утро", — прокомментировала Гуменюк ночные удары россиян и добавила, что во время этой атаки вражеские дроны не пролетали через зону ответственности ОК "Юг".

Ночная атака дронами

Напомним, поздно вечером 27 марта оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемыми авиационными бомбами. Атака иранскими БпЛА осуществлялась с северного и юго-восточного направлений. По информации Воздушных сил, украинские военные уничтожили 13 воздушных целей. Среди них – 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА "Гранат-4".

Только в направлении Киева оккупанты запустили 10 беспилотников "Shahed". Предварительно, силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Также вражеские дроны силам ПВО удалось сбить в Днепропетровской и Черниговской областях.

 

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