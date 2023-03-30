ВОЙНА В Украине Пытаясь окружить Авдеевку оккупанты потеряли целый танковый полк

2023-03-30 08:26

Войска оккупантов ценой больших потерь в бронетехнике добились лишь незначительного прогресса в окружении города Авдеевка в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 10-й танковый полк рашистов потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое на россии создали для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

Как свидетельствуют отчеты из открытых источников, 3-й армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и плохим моральным духом.

По информации британской разведки, несмотря на обучение в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность.

"Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", - заявили в разведке Британии.