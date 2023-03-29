В ISW оценили, сколько процентов территории Бахмута захватил враг

В Институте изучения войны заявили о том, что "вагнеровцы" продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута и занимают около 65 процентов города.
В отчете говорится, что силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города.
По мнению экспертов, "вагнеровцы", возможно, пытаются закрепить успехи в северной и центральной частях Бахмута, чтобы продвинуться в центр города и расширить свою зону контроля на западную часть Бахмута.
По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.