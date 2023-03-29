ВОЙНА В Украине В ISW оценили, сколько процентов территории Бахмута захватил враг

2023-03-29 22:06

 

В Институте изучения войны заявили о том, что "вагнеровцы" продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута и занимают около 65 процентов города.

В отчете говорится, что силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города.

По мнению экспертов, "вагнеровцы", возможно, пытаются закрепить успехи в северной и центральной частях Бахмута, чтобы продвинуться в центр города и расширить свою зону контроля на западную часть Бахмута.

По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.

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ВОЙНА В Украине

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