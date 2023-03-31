ВОЙНА В Украине Глава МАГАТЭ заявил, что Запорожскую АЭС сейчас невозможно защитить из-за российских оккупантов

2023-03-31 16:33

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожскую АЭС сейчас невозможно защитить, поскольку в районе станции значительно увеличилось количество российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Sky News.

После своего визита на территорию временно оккупированной Запорожской АЭС Гросси отметил, что несмотря на работу группы экспертов МАГАТЭ на территории станции, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе возрастает. Поэтому станция не может быть защищена", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

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