ВОЙНА В Украине ВСУ восстановили позиции вокруг Бахмута - ISW

2023-04-01 15:03

Украинские силы восстановили свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области. Впрочем, российские войска имеют некоторые успехи в самом городе.

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), оккупанты продолжили штурм города Бахмут и провели безуспешные наступательные действия к северо-западу от города в районе Орехово-Васильевки.

"Украинские войска восстановили позиции вокруг Бахмута, и украинские чиновники продолжают подчеркивать важность продолжения обороны Украины в этом районе 31 марта", - отмечают аналитики.

Как свидетельствуют геолокационные данные, украинские воины контратаковали к юго-западу от Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского, расположенного примерно в 7 км к юго-западу от города.

Между тем ISW напоминает, что в Минобороны Украины называют штурмы Бахмута "самой дорогой операцией". По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, "время, вооружение, техника и огромные потери, потраченные противником на захват Бахмута не оправдывает себя с точки зрения военной целесообразности".

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вчера заявил, что оккупационные подразделения на отдельных участках Бахмута заметно нервничают, у них все меньше времени и человеческих ресурсов.

Несмотря на удачные контратаки украинских сил, оккупанты достигли определенных результатов в самом Бахмуте. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что флаг "Вагнера" появился на здании в центре Бахмута. Она расположена в нескольких кварталах от здания городской администрации. Подразделения ЧВК продолжали атаковать северный и южный Бахмут, а также безуспешно пытались наступать на запад по направлению к Хромовому.

Вместе с тем один российский военкор признал, что боевикам "Вагнера" не удается достичь значительного прогресса в Бахмуте, а все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что признаков ухода сил ВСУ из Бахмута нет. Он призвал регулярные российские силы вокруг города продолжать удерживать фланги и поддерживать операции там.

Битва за Бахмут

Бои за город-крепость идут в течение последних месяцев. Недавно в Институте изучения войны пришли к выводу, что российские наступательные операции в районе Бахмута и на более широком театре военных действий будут сдерживать потери, в том числе среди "вагнеровцев".

По мнению военного летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, российским войскам нереально взять в окружение Бахмут. Для того, чтобы окружить город-крепость вражеским силам нужно около 30 км запаса по фронту, что невозможно даже с технической точки зрения, поскольку с двух сторон враг будет атакован украинскими гарнизонами.