ВОЙНА В Украине Водителей начали штрафовать на 40000 гривен: за что могут наказать

2023-04-01 13:16

В Украине водителей, которые управляют транспортным средством без водительского удостоверения, могут оштрафовать на более чем 40 000 гривен. Кроме того, нарушителя могут лишить права управлять транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.

Об этом напоминает издание "Автотема".

Отметим, что размер штрафа варьирует от типа правонарушения.

Так, 425 гривен придется заплатить водителю, у которого права есть, но он отказался его предъявить.

Вождение без водительского удостоверения, вождение с удостоверением не той категории (например, управление авто категории "С" с категорией "В") или вождение автомобиля не с той коробкой передач (авто с МКПП, но права выдали только для авто с АКПП) обойдется уже дороже – 3400 гривен.

А вот 40 800 гривен придется заплатить водителю, который "попался" на вождении без прав, отсутствии категории или управлении авто не с той КПП второй раз в течение календарного года.

При этом водителям напоминают, что своевременное обжалование, а именно в течение 10 дней, определения первого нарушения останавливает его действие до окончательного решения дела в суде.

Кроме того, в таком случае инспектор не имеет права вынести определение за повторное аналогичное нарушение.

Напомним, за некоторые нарушения со стороны пассажиров водителям также гроят штрафы. При этом их сумма достигает 8500 гривен.