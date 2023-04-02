ВОЙНА В Украине В Украине подвид коронавируса "Кракен" впервые нашли в сточных водах

2023-04-02 14:02

 

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья обнаружила вариант Omicron ХВВ.1.5, который еще называют "Кракен", в сточных водах Кировоградской области, передает УНН со ссылкой на данные центра.

Цитата

"Методом секвенирования определен вариант Omicron XBB.1.5. в отобранном образце в Кировоградской области. Это первая находка данной разновидности Omicron в сточной воде, и мы будем продолжать осуществлять надзор и секвенировать образцы", - рассказала Ирина Демчишина, заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ.

Детали

Проводится секвенирование образцов сточной воды в Днепропетровской, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Ровенской областях.

И предварительно референс-лаборатория ЦОС обнаружила вариант Omicron ХВВ.1.9 в сточных водах Днепропетровской области.

Напомним

Циркуляцию нового подвида коронавируса “Кракен” подтвердили в подавляющем большинстве областей Украины.

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