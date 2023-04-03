ВОЙНА В Украине Польша передала Украине первые истребители МиГ-29

2023-04-03 16:55


Польша уже передала Украине первые истребители МиГ-29. Речь идет о нескольких самолетах.

Об этом сообщил руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM. "По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части", – отметил он.

Пшидач добавил, что "безусловно, Украина будет искать дальнейшую поддержку", а разговор о дальнейших поставках истребителей ожидается во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля.

На прошлой неделе заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский уточнил, что поставки истребителей Украине будут происходить последовательно.

В то же время он исключил, что Киеву будут переданы все польские "МиГи", поскольку Варшава должна позаботиться об укреплении собственной безопасности.

Всего Варшава имеет на вооружении 40 самолетов МиГ-29, но армия Польши использует только 29. Остальные годами не ремонтировались и не модернизировались.

 

 

 

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