Пенсии перечислили: кто получит на 400 гривен больше уже в апреле

С 1 апреля пенсионерам, продолжающим работать, перечислили пенсии. К примеру, если стаж составляет 35 лет, а пенсия составляет 7 тысяч гривен, повышение будет на уровне 400 гривен.
По закону ежегодно работающим пенсионерам перечисляют выплаты с учетом повышенного стажа. То есть украинцы, имеющие по состоянию на март 24 месяца дополнительного стажа.
Следовательно, лица, имеющие 35 лет стажа и пенсию в размере 7 тысяч гривен, получат повышение на уровне 400 гривен.
Сколько получат работающие пенсионеры
Обратите внимание, что чем выше пенсия, тем больше будет увеличение выплат:
Например, пенсия составляет 7 тысяч гривен, то повышение будет на уровне 400 гривен. То есть человек получит 7 400 гривен.
А вот если пенсия составляет 5 тысяч гривен, то после пересчета она будет составлять 5 285 гривен.
Чтобы самостоятельно вычислить сколько вы получите после пересчета денег, стоит умножить свой стаж на расчетный размер заработка по формуле расчета пенсии.
Мартовская индексация
Напоминаем, что в марте почти всем категориям пенсионерам проиндексировали пенсии почти на 20%. Размер повышения для каждого был индивидуальным, ведь чем выше пенсия, тем больше прибавка.
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- Минимальный размер повышения составил 100 гривен,
- Средний размер – 579 гривен,
- А максимальный – 1 500 гривен.