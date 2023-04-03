Мир Преимущества доставки продуктов в Новус - Быстрая доставка товаров сервисом Zakaz

2023-04-03 18:15

Не каждый человек может тратить время на поездки по магазинам. Хочеться успеть уделить время семье, развлечениям и просто отдохнуть от бытовых дел. Совершать покупки с экономией можно в интернет-магазине. Удобно это делать через платформу Заказ. Здесь можно обратиться в службу технической поддержки, если возникнут дополнительные вопросы. Используйте для этого контактный номер телефона, адрес электронной почты или кнопку онлайн-чата “Поддержка”.

Быстрая доставка товаров сервисом Zakaz – еще одно преимущество, которое выручает занятых людей. Курьерская служба работает с полной ответственностью и транспортирует посылки по определенным правилам и требованиям.

Как заказать доставку продуктов в Новус

Мало кому хочется тратить время и силы на поездки по магазинам. Гораздо проще выбрать из каталога и дождаться, когда привезут на дом. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо сделать следующее:

перейти в интернет-магазин Новус, используя сервис Заказ,и создать аккаунт; собрать товары в виртуальную корзину; выбрать способ получения посылки: курьером или транспортной компанией; определиться с вариантом оплаты: картой на сайте или наличными при получении; подтвердить заявку.

Стоимость опции будет зависеть от адреса и выбранного вами способа. Минимальная цена за услуги курьера – 89 грн. Если ваша посылка превышает 41 кг, то нужно будет отдельно доплачивать за дополнительный вес. Присутствует также сервисный сбор, информацию о котором можно найти на сайте. Для заказа услуги нужно ориентироваться на свободные “окна”, которые также размещены на соответствующей странице интернет-магазина.

Какие продукты можно заказать через Zakaz в Новус

Каталог компании предлагает свыше 20 тысяч позиций из разных категорий:

пекарня

фрукты, овощи;

молочная продукция, яйца;

мясо, рыба, птица и много прочего.

Товары свежие и качественные, поэтому можно смело приобретать любую продукцию. Выбор настолько большой, что вам не нужно будет переходить на альтернативные площадки, ведь в каталоге торговой сети есть все необходимое. Если какая-либо покупка вам не подошла, то доступен возврат. Об этом подробнее можно почитать на сайте компании.

Регулярные акции позволяют еще более выгодно совершать покупки. Следите за ними на странице со скидками или подпишитесь на почтовую рассылку, чтобы регулярно получать информацию по текущим предложениям. Удобный сервис доставки покупок в Новус поможет купить необходимые продукты с минимальными затратами времени. Выбирайте для себя только лучшее и экономьте личные средства!