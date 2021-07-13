Мир Страховая в шоке: Ревнивая китаянка разбила на парковке уникальный Ferrari, Porsche и Mercedes

2021-07-13 14:42

В результате семейной ссоры, разразившейся на паркинге в Шанхае, пострадали три элитных автомобиля. 

Как сообщает Carscoops, супруги ехали по паркингу на BMW 3-Series, и разъяренная женщина, находившаяся за рулем, направила автомобиль в редкий Ferrari GTC4Lusso, который стоял неподалеку.

От удара дорогостоящий Ferrari столкнулся с элитным спорткаром Porsche 918 Spyder, который, в свою очередь, срикошетил в Mercedes-Benz E-Class, а затем врезался в бетонный столб.

Итогом семейной ссоры стали сильно смятые двери и задняя панель Ferrari и разбитая передняя часть спорткара Porsche. По самым скромным подсчетам, ущерб превысил 600 тысяч долларов.

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