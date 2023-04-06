Экономика Дефицит государственного бюджета Украины за месяц резко снизился

2023-04-06 10:27

Дефицит государственного бюджета Украины в марте снизился до 59,2 млрд гривен с 88,8 млрд гривен в феврале, в том числе по общему фонду – до 72,6 млрд гривен с 93,2 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

Указано, что кассовые расходы госбюджета в марте увеличились до 300,8 млрд грн с 252,9 млрд гривен в феврале и 193,7 млрд гривен в январе. Однако по общему фонду они остались на уровне 225,2 млрд гривен по сравнению с 226,7 млрд гривен в феврале, что однако выше 183,6 млрд гривен в январе.

По данным Минфина, в марте поступления в общий фонд госбюджета выросли до 152,2 млрд гривен со 132,2 млрд гривен в феврале и 104,4 млрд гривен в январе, хотя грантовая международная помощь даже немного снизилась – до 45,8 млрд гривен по сравнению с 51,4 млрд гривен в феврале, но была больше январских 36,6 млрд гривен.

Без учета грантового финансирования доходы госбюджета в марте увеличились до 106,4 млрд гривен с 80,8 млрд гривен феврале и 67,8 млрд гривен в январе.

В целом за первый квартал этого года кассовые расходы госбюджета составили 747,4 млрд гривен, в том числе общего фонда – 635,5 млрд гривен, или 88,7% от росписи.

За первые три месяца госбюджет был исполнен с дефицитом 220,3 млрд гривен, в том числе общий фонд – 244,7 млрд гривен против запланированного росписью общего фонда дефицита 467,9 млрд гривен.