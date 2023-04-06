ВОЙНА В Украине Що має робити військовозобов'язаний після отримання «запрошення» до ТЦК

2023-04-06 14:29

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримують конкретні адреси призовників відповідних спеціалізацій, якими необхідно поповнити лави ЗСУ. Вони затверджуються розпорядженням начальника ТЦК.

Після того, як призовник одержав повістку, він має з’явитися до ТЦК у зазначений у документі час.

Після перевірки документів, призовника направляють на проходження ВЛК. За результатами висновку ВЛК вже приймають рішення щодо ступеня придатності або непридатності людини до служби.

З висновком ВЛК призовник має повернутися до мобілізаційного відділу, де пропонують пройти навчання у навчальних центрах.

Крім того, йому буде необхідно пройти тест "Адаптивність 200", в якому потрібно відповісти на 200 питань, що допоможуть визначити його рівень стійкості до стресів, комунікаційних здібностей та соціалізації. Якщо людина не проходить цей тест, її не рекомендують до служби.