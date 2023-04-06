ВОЙНА В Украине Норвегия и Дания договорились передать Украине 8 тысяч боеприпасов для САУ CAESAR

2023-04-06 11:34

Дания и Норвегии договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Они подходят для артиллерийских установок CAESAR. Об этом говорится в сообщении Минобороны Дании.

Сборка боеприпасов из компонентов производства обеих стран будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи Киеву.

"Украинцы по-прежнему испытывают большую и острую потребность в боеприпасах для борьбы за свободу против России. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отмечается, что боеприпасы подходят для самоходных артиллерийских установок CAESAR, поставку которых Украине на безвозмездной основе одобрил парламент Дании в начале года.

"Ожидается, что снаряды будут переданы вместе с системами", - говорится в сообщении Минобороны Дании.