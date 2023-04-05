ВОЙНА В Украине Пентагон: Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте. ВСУ способны перейти к следующей фазе

2023-04-05 17:46

Военное руководство США понимает стратегию Украины в Бахмуте и уверено, что в Вооруженных силах Украины есть возможности для перехода на следующую фазу боевых действий.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Он отметил, что Пентагон поддерживает тесный контакт с украинским военным командованием, ВСУ и политическим руководством Украины по ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которую решили придерживаться украинцы.

"Мы совершенно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", - сказал представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, у украинских войск есть силы и средства для перехода к новой фазе боевых действий.

"И потому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти к следующей фазы на поле боя", - заявил представитель Министерства обороны США.