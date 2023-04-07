Мир Болгария закрыла свои порты для всех типов российских судов

2023-04-07 10:27

Болгария решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Эта мера вводится в рамках директивы Евросоюза об исполнении санкций, пишет PortSEurope.

Запрет вступает в силу с 8 апреля и будет распространяться на все суда, находящиеся в Российском морском реестре судоходства.

Следует отметить, что изначально болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.

Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, ходящие под флагами других стран.

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