ВОЙНА В Украине В Україні може зʼявитися реєстр "ухилянтів" — ТЦК отримають нові повноваження

2023-04-07 12:29

В Україні може зʼявитися реєстр "ухилянтів". Якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до ТЦК, але не прийшов — наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані.

За словами нардепа Веніславського, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиска на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.