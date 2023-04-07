ВОЙНА В Украине Украинское наступление, которое определит ход войны, начнется в ближайшие недели, — The Wall Street Journal

2023-04-07 21:36

Украинское наступление, которое определит ход войны, начнется в ближайшие недели, — The Wall Street Journal.

Украина не сможет провести штурм в стиле НАТО, который предполагает массированную воздушную атаку авиацией и ракетами перед атакой из-за ограниченного количества истребителей и боевых вертолетов.

Контрнаступление начнется с крупной атаки или нескольких небольших атак с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования. За фронтовой линией танков, пойдут французские колесные танки и американские бронемашины Bradley.

Вероятной целью наступления является перерезание сухопутного коридора в Крым, но "москва потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области, что может заставить Украину вместо этого попробовать другое направление для основного удара.

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