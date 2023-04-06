ВОЙНА В Украине путин готовит серьезные репрессии на оккупированных территориях — ISW

2023-04-06 18:27

По словам американских аналитиков, глава кремля владимир путин называет «терроризмом» борьбу украинцев с российскими захватчиками, а также требует усиления так называемых «правоохранительных операций», чтобы создать условия для последующих репрессий на захваченных регионах Украины, сообщает ISW.

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Глава кремля продолжает использовать свои публичные выступления, чтобы обвинять Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях. 5 апреля диктатор назвал усилия своей команды по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины «вопросом внутренней безопасности и верховенства права». Кроме того, путин называет «террористическими атаками» ликвидацию партизанами коллаборантов.

«Путин использовал понятие «терроризм» и угрозу внутренней безопасности россии для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий, а также репрессий со стороны так называемых «правоохранительных органов» на оккупированных территориях, используя подобные формулировки», — сообщают аналитики.

Кроме того, глава кремля потребовал продолжения экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав россии.