ВОЙНА В Украине Украинские зенитчики "демилитаризовали" военную гордость врага - вертолет Ка-52

2023-04-06 15:37

Украинские военные сбили военную гордость рашистов  - ударный вертолет  Ка-52 на востоке Украины с помощью ПЗРК Перун. Весь экипаж вражеского воздушного судна погиб, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом Перун польского производства", - уточнил он.

Череватый добавил, что за сбитым Ка-52 вылетел другой экипаж, однако ему удалось отойти.

Напомним, по данным Генштаба на 6 апреля, роССия потеряла в Украине 306 самолетов и 292 вертолета.

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