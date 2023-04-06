ВОЙНА В Украине видео В Мариуполь завезли 40 тысяч роССиян - мэрия

2023-04-06 21:18

 

Многие прибывающие в Мариуполь россияне даже не говорят по-русски, отметил Петр Андрющенко.

Страна-агрессор Россия наводняет временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 6 апреля.

По его словам, число граждан РФ в городе растет ежедневно, а количество мариупольцев – украинцев становится меньше ежедневно даже не из-за паспортизации.

"Если при сталинизме в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они почти не говорят по-русски. Их уже более 40 тысяч на 80 тысяч мариупольцев. Это для таких готовят наши квартиры и дома по процедуре бесхоза", – отметил Андрющенко.

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