ВОЙНА В Украине В Украине введут новый вид пенсий: кому увеличат выплату на 7 тысяч

2023-04-08 13:15

В Украине появится дополнительный вид пенсии – меценатская. Ее смогут получить украинцы, которым решит помочь родственник или знакомый. При пересчете на благотворительную адресную пенсию 10 тыс. грн, 7 тыс. грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тыс., а еще 3 тыс. грн – на пенсии другим украинцам.

Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в Facebok. "После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные, 30%, будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров", – говорится. в сообщении.

"Закон, принятый ВР в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно", - отметила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. .

Любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек или просто близких людей.

Пенсию смогут получить не все

В Украине ежегодно требование к стажу увеличивается на 12 месяцев. В 2023-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет стажа. До 2028-го норма составит уже 35 лет. При этом критическим станет 2025-й: с этого момента большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 лет стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023-м они смогут, а вот с 2025-го наступит критический момент. Ранее в Пенсионном фонде считали, что даже при изменении требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии и полномасштабной войны. Только с началом полномасштабной войны около трех миллионов украинцев перестали платить ЕСВ, а значит, им не засчитывают стаж.