ВОЙНА В Украине "Решающая территория": Ходжес назвал Крым возможной целью контрнаступления ВСУ

2023-04-08 15:08

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что контрнаступление ВСУ будет нацелено на деоккупацию Крыма.

Об этом он сказал в интервью DW.

Ходжес отметил, что битва за Бахмут проводилась высокой ценой, но это было необходимо, чтобы тут остановить и истощить войска российских оккупантов. Также они буди вынуждены использовать множество ресурсов, при этом Украине стягивать к Бахмуту бронетанковые войска не понадобилось.

Он добавил, что вероятно бронетанковые войска Украины будут использованы при контрнаступлении, которое будет проходить на очень узком участке фронта, "чтобы иметь решающий эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией".

"Крым - решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная часть Донбасса, я думаю, будет позже", - сказал Ходжес.

Генерал отметил, что в США, Германии, Великобритании и Франции осознают, насколько важно это контрнаступление, поэтому должны "увидеть успех Украины".

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что детали будущего наступления Вооруженных сил Украины знают 4-5 человек.