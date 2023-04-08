ВОЙНА В Украине ISW: утечка секретных документов США обнажила страх оккупантов перед контрнаступлением ВСУ

2023-04-08 16:07

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке украинских военных, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве рф страха перед будущим контрнаступлением ВСУ.

Детали

Аналитики ISW подчеркивают: независимо от правдивости утечки документов реакция российских военкоров на статью в New York Times подчеркивает страх перед возможными украинскими контрнаступлениями, который пронизывает российское провоенизированное информационное пространство.

Статья NYT обнажила значительную точку невралгии в российском инфопространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что российские блогеры все чаще пересматривают обоснованность собственных оценок и спекуляций относительно потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать операции украинских войск, добавляют эксперты.

В отчете также говорится, что несколько известных российских блогеров отрицали достоверность документов и предположили, что они являются дезинформацией, которая имеет цель сбить с толку и ввести в заблуждение российское военное командование. В институте также обратили внимание на сообщение аналитика Bellingcat Арика Толера о том, что документы циркулировали в интернете еще 4 марта, но почему-то попали в ведущие западные СМИ только через месяц.

Контекст

The New York Times со ссылкой на источники информировала, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, которые подробно описывают планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

В документах нет конкретных боевых планов, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления, однако в них имеется информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.

Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно расходуется боеприпасов к HIMARS.