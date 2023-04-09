ВОЙНА В Украине Польша передаст Украине 200 БТР: 100 машин сейчас, а 100 позже – Зеленский

2023-04-09 08:37

Бронетранспортеры Rosomak являются флагманами Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.

Польша пообещала Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, 100 из них поступят в ВСУ уже в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Польша выполнила все задекларированное по танкам, они в Украине, в частности, Leopard", - сказал Зеленский.

Он добавил, что есть новые договоренности по БТР, более сотни машин должна получить Украина.

"По бронетранспортерам Rosomak, 200 машин (мы получим - ред.), сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", - добавил Зеленский.

Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поедет в Канаду договариваться о бронетехнике и боеприпасах.