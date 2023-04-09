ВОЙНА В Украине Выход ВСУ из Бахмута будет иметь большие последствия: майор Гетьман объяснил опасность

2023-04-09 12:23



Если украинская армия покинет Бахмут, это не будет иметь большого значения с сугубо военной точки зрения. Но политически это может нанести большой удар по позициям Украины.

В частности, может усилиться давление на высшее военно-политическое руководство нашей страны со стороны союзников. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"С военной точки зрения это не будет очень серьезной потерей, потому что мы отойдем на заранее подготовленные позиции и будем держать оборону дальше. Даже если враг возьмет Бахмут, это не будет означать, что он сразу сможет двигаться дальше, на Часов Яр и т.д. Там построены наши фортификационные сооружения, и мы будем держать оборону", – подчеркнул он.

В то же время майор констатировал, что в вопросе обороны Бахмута очень важна политическая составляющая.

"Если нам придется уйти, может усилиться давление на военно-политическое руководство нашей страны со стороны наших партнеров, чтобы сесть с террористами, с россиянами за стол переговоров", – сказал он. В то же время выход ВСУ из Бахмута может усилить давление на власть внутри страны части общества, которая считает, что "лучше плохой мир, чем хорошая война", добавил он.

Вместе с тем Гетьман подчеркнул, что российская оккупационная армия бросила на Бахмут все резервы. "Если нам удастся удержаться, в дальнейшем врагу просто нечем будет усиливать свои атакующие действия", – убежден он.